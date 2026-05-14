Российские «Прорывы» отработали бой под прикрытием «Терминаторов»

МО: Экипажи Т-80БВМ и Т-90М отработали бой под прикрытием БМПТ «Терминатор»

Экипажи модернизированных танков Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» отработали действия под прикрытием боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в тыловом районе зоны СВО. Об этом сообщает Министерство обороны (МО) России.

Машины 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии проходят слаживание на полигоне. Маневры экипажей координируют с пунктов управления, а беспилотники обеспечивают непрерывное наблюдение с воздуха.

«В ходе тренировки экипаж БМПТ "Терминатор" выдвигается на позицию под прикрытием аэрозольной завесы и огнем из спаренных 30-миллиметровых автоматических пушек подавляет огневые точки условного противника, обеспечивая прикрытие танковых экипажей», — говорится в сообщении.

После этого в условный бой вступили Т-80БВМ и Т-90М, которые выполнили учебные стрельбы из основного орудия и пулеметов. Танкисты поразили цели на различных дистанциях в движении. Учения проходили под непрерывными взрывами инженерных боеприпасов, которые имитируют разрывы артиллерийских снарядов противника.

В апреле газета «Красная звезда» писала, что увеличенный экипаж БМПТ обеспечивает одновременное ведение огня в нескольких направлениях. В арсенал машины входят пушки, противотанковые ракеты, пулемет и гранатометы.