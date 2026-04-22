04:31, 22 апреля 2026Наука и техника

Уникальность российского «Терминатора» объяснили

«Красная звезда»: Увеличенный экипаж «Терминатора» обеспечивает шквальный огонь
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевой машиной поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» управляет увеличенный экипаж, который обеспечивает одновременное ведение огня в нескольких направлениях. Уникальность машины объяснили в материале «Красной звезды».

В состав экипажа «Терминатора» входит пять человек. Командир БМПТ оценивает тактическую обстановку и распределяет задачи, а механик-водитель реализует маневренность гусеничной машины. За стрельбу из основного комплекса вооружения отвечает наводчик-оператор. Кроме того, под броней «Терминатора» расположены места двух гранатометчиков, которые прикрывают фланги.

«Такое слаженное распределение обязанностей позволяет вести шквальный огонь одновременно по нескольким целям в разных секторах стрельбы», — пишет издание.

БМПТ построена на базе танка Т-90А, от которого машина унаследовала комбинированную броню. Также защищенность «Терминатора» обеспечивает динамическая защита «Реликт». В арсенал боевой машины входит пара автоматических пушек калибра 30 миллиметров, пулемет, автоматические гранатометы и противотанковые ракеты «Атака».

В октябре 2025 года концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что БМПТ нового образца отличаются улучшенной защитой.

