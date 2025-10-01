Наука и техника
В России рассказали о совершенствовании «Терминаторов»

УВЗ: БМПТ «Терминатор» совершенствуют с учетом опыта СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) постоянно модернизируют с учетом опыта СВО. БМПТ нового образца отличаются улучшенной защитой, рассказал концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Telegram.

«Конструкторы УВЗ постоянно работают над совершенствованием характеристик боевой машины поддержки танков с учетом опыта боевых действий. На машинах образца 2025 года увеличилось количество динамической защиты, установлена дополнительная защита бортов», — говорится в сообщении.

БМПТ, которые изначально называли «Терминаторами», также получили защиту от дронов. Как и танки, машины поддержки оснащают антидроновыми «мангалами» и системами радиоэлектронной борьбы.

БМПТ построена на шасси танка Т-90А. Машина получила динамическую защиту «Реликт» и вынесенный за пределы забронированного объема боекомплект. Эти решения повышают живучесть БМПТ. В арсенал «Терминатора» входят две автоматические пушки, пулемет, противотанковые ракеты и автоматические гранатометы.

В сентябре Минобороны России сообщило, что экипажи БМПТ группировки российских войск «Центр» провели тренировку на полигоне в тыловом районе СВО. Бойцы изучили тактику применения машин.

