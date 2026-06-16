Анпилогов: Украине придется покупать британский уран по высоким ценам

Европа может отказаться от политической составляющей в работе с Украиной в атомной сфере, что вынудит Киев покупать обогащенный уран по более высоким ценам. Об этом газете «Взгляд» заявил эксперт в области ядерной энергетики Алексей Анпилогов, комментируя подписание британо-украинского контракта на поставку обогащенного урана.

Как отметил эксперт, британская компания Urenco — один из крупнейших в мире производителей обогащенного урана, что позволяет ей диктовать свои цены. По его словам, этим объясняется высокая стоимость контракта с Киевом.

У Украины нет иного варианта — ее зависимость от западной помощи в ядерной энергетике критическая Алексей Анпилогов эксперт в области ядерной энергетики

Эксперт предположил, что в рамках контракта обогащенный уран будет поставляться американской компании Westinghouse, которая займется созданием тепловыделяющих сборок и их размещением на украинских АЭС. Он указал, что украинские атомные станции используют классические легководные реакторы, работающие на обогащенном уране, а не на природном, поэтому и в будущем Украина «будет вынуждена покупать только топливо реакторной частоты», стоимость которого будет расти.

Анпилогов добавил, что энергосистема Украины «полностью утратила маневренные мощности и сбалансированность». По его словам, контракт с Великобританией «даст возможность закрыть бытовые нужды и чуть отдалить риск блэкаутов», но не более. Он также отметил, что при необходимости Россия может лишить Украину полноценной поддержки атомной энергетики.

Ранее канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера сообщила, что Великобритания обеспечит работу украинских АЭС в ближайшие два года. Финансирование в размере 210 миллионов фунтов (около 280 миллионов долларов) будет предоставлено через государственное экспортно-кредитное агентство UK Export Finance. Эти средства позволят британской компании Urenco поставлять обогащенный уран украинскому оператору АЭС «Энергоатом».