Четверо мужчин похищали граждан в российском городе

В Петербурге задержали четверых мужчин, похищавших граждан

В Санкт-Петербурге задержали четверых мужчин, похищавших граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

По данным следствия, 13 июня этого года четверо мужчин представились сотрудниками правоохранительных органов и похитили двух человек. Угрожая насилием, они потребовали с пострадавших выкуп за освобождение. Похитители отвезли потерпевших в квартиру на проспекте Луначарского, где потребовали более трех миллионов рублей. Испугавшись за свою жизнь, пострадавшие начали искать деньги, обращаясь к родственникам и друзьям.

После злоумышленники одного из похищенных силой посадили в машину и отвезли к банкомату для снятия наличных, а также к знакомым для получения недостающей суммы. В итоге они получили 911 тысяч рублей и 500 долларов.

Один из родственников, к которому обращались за деньгами, сообщил о происходящем в полицию. В результате сотрудники МВД оперативно остановили автомобиль с подозреваемыми.

Следствие ведет работу по закреплению доказательной базы и установлению всех причастных к преступлению. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что российскую школьницу похитил мужчина.