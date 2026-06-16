Стало известно о сотне задержек авиарейсов из Москвы

Около сотни авиарейсов задерживаются на вылет из Москвы 16 июня

Около сотни авиарейсов задерживаются на вылет из аэропортов Москвы 16 июня после вводившихся там ограничений. Об этом стало известно Telegram-каналу «Крыша ТурДома».

Уточняется, что запрет на полеты был снят утром того же дня, однако отставания от расписания сохраняются. Так, на шесть часов выбивается из графика самолет «России» в Санкт-Петербург, а на четыре часа — рейсы FlyOne Armenia в Ереван и Utair в Минводы. Также известно о задержках лайнеров Utair в Анталью и Turkish Airlines в Стамбул.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи 16 июня ожидается около сотни задержек рейсов из-за вводившихся ночных ограничений на полеты. Отставание от расписания доходит до суток.