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14:46, 16 июня 2026Путешествия

Стало известно о сотне задержек авиарейсов из Москвы

Около сотни авиарейсов задерживаются на вылет из Москвы 16 июня
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Около сотни авиарейсов задерживаются на вылет из аэропортов Москвы 16 июня после вводившихся там ограничений. Об этом стало известно Telegram-каналу «Крыша ТурДома».

Уточняется, что запрет на полеты был снят утром того же дня, однако отставания от расписания сохраняются. Так, на шесть часов выбивается из графика самолет «России» в Санкт-Петербург, а на четыре часа — рейсы FlyOne Armenia в Ереван и Utair в Минводы. Также известно о задержках лайнеров Utair в Анталью и Turkish Airlines в Стамбул.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи 16 июня ожидается около сотни задержек рейсов из-за вводившихся ночных ограничений на полеты. Отставание от расписания доходит до суток.

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