Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:53, 16 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты детали по аресту сына оскандалившегося в России экс-адвоката

Адвокат Раджави: Сын экс-адвоката Пашаева обвиняется в мошенничестве, но не убийстве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева обвинили в мошенничестве, но не в расправе. Об этом РИА Новости заявил адвокат Дилан Раджави, раскрывая детали уголовного дела.

Эльвин Пашаев отвергает свою вину в предъявленном ему обвинении. Эпизод с расправой связан с безвестным исчезновением мужчины задолго до инкриминируемых Пашаеву событий, пояснил юрист. Уголовное дело по этому эпизоду возбуждено в отношении неустановленных лиц. С этим делом соединено дело Пашаева. В правоохранительных органах пояснили агентству, что Эльвин Пашаев сопровождал сделку по квартире как юрист. Вместе с ним по делу проходят Дмитрий Власов и Антон Прокопович. Все трое арестованы.

Экс-адвокат Эльман Пашаев известен своим участием в скандальных делах по защите актера Михаила Ефремова и обмане «королевы марафонов» Елены Блиновской. Пашаев-старший предстанет перед судом по делу о мошенничестве, жертвой которого стали Блиновская и ее супруг.

По версии следствия, с января по май 2024 года обвиняемый получил от Алексея Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за содействие в освобождении его и супруги от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Защита Пашаева заявила, что он не обманывал Блиновского, а оказал ему услугу.

Также экс-адвоката обвиняют еще в одном эпизоде мошенничества. По версии следствия, он пытался обмануть жителя Петрозаводска на 15 миллионов рублей, пообещав ему оказать содействие в поступлении на военную службу по контракту и освобождении от уголовной ответственности за сбыт наркотических средств и легализацию преступных доходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом и лидерами стран G7

    Россиянка на видео рассказала о вербовке СБУ

    Канада ввела санкции против российских бирж и банков

    Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1983 года

    Россиянам назвали сроки ближайшей индексации пенсий

    Удушивший 12-летнюю россиянку подросток избежит колонии

    Названа проблема украинских ракет «Фламинго»

    Появилось видео жестокого избиения российского школьника за «неправильный» вход в лифт

    Россиянка обокрала пришедшего отключить ей свет электрика

    В российском регионе разбился вертолет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok