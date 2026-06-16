Раскрыты детали по аресту сына оскандалившегося в России экс-адвоката

Адвокат Раджави: Сын экс-адвоката Пашаева обвиняется в мошенничестве, но не убийстве

Сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева обвинили в мошенничестве, но не в расправе. Об этом РИА Новости заявил адвокат Дилан Раджави, раскрывая детали уголовного дела.

Эльвин Пашаев отвергает свою вину в предъявленном ему обвинении. Эпизод с расправой связан с безвестным исчезновением мужчины задолго до инкриминируемых Пашаеву событий, пояснил юрист. Уголовное дело по этому эпизоду возбуждено в отношении неустановленных лиц. С этим делом соединено дело Пашаева. В правоохранительных органах пояснили агентству, что Эльвин Пашаев сопровождал сделку по квартире как юрист. Вместе с ним по делу проходят Дмитрий Власов и Антон Прокопович. Все трое арестованы.

Экс-адвокат Эльман Пашаев известен своим участием в скандальных делах по защите актера Михаила Ефремова и обмане «королевы марафонов» Елены Блиновской. Пашаев-старший предстанет перед судом по делу о мошенничестве, жертвой которого стали Блиновская и ее супруг.

По версии следствия, с января по май 2024 года обвиняемый получил от Алексея Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за содействие в освобождении его и супруги от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Защита Пашаева заявила, что он не обманывал Блиновского, а оказал ему услугу.

Также экс-адвоката обвиняют еще в одном эпизоде мошенничества. По версии следствия, он пытался обмануть жителя Петрозаводска на 15 миллионов рублей, пообещав ему оказать содействие в поступлении на военную службу по контракту и освобождении от уголовной ответственности за сбыт наркотических средств и легализацию преступных доходов.