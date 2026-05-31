15:36, 31 мая 2026

В Грузии основателя аналога «Бессмертного полка» задержали по обвинению в шпионаже

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Леван Авлабрели

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала основателя «Бессмертного полка Грузии» Гулбаата Рцхиладзе по обвинению в шпионаже. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы ведомства Лаша Маградзе передает «Коммерсантъ».

По данным СГБ, задержанный проводил «конспиративные встречи» с двумя иностранными спецслужбами в Грузии и за ее пределами. Утверждается, что за деньги он передавал им данные разведывательного характера и проводил различные мероприятия в их интересах. Сообщается, что речь идет о ведомствах из России и Ирана.

Журналисты отметили, что Рцхиладзе был награжден специальной медалью и призом секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси за сохранение исторической памяти. В мае он возглавил «Совет по мониторингу русофобии в Грузии». Фигурант также выступал за вступление страны в Евразийский союз (ЕАЭС), а также обвинял экс-президента Михаила Саакашвили в развязывании войны в августе 2008 года и высказывался против вступления республики в НАТО И Европейский Союз (ЕС).

Через два часа после этого Маградзе также заявил об аресте директора медиа-союза «Евразия» Ираклия Чихладзе. Как заявил представитель СГБ, он передавал информацию иностранным спецслужбам при помощи созданных им НКО и медиаплатформ.

В обоих случаях против фигурантов были возбуждены дела по статье о шпионаже. Им грозит от 8 до 12 лет. При этом задержанные своей вины не признали.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что страна не собирается идти в ЕС по украинскому или молдавскому пути. Он добавил, что внешние силы хотят приучить Грузию, что независимость — это лишняя ответственность, от которой ради вступления в ЕС необходимо избавиться.

