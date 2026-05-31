Гимнастка Борисова завоевала две медали на чемпионате Европы

Российская гимнастка Борисова завоевала серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы

Российская гимнастка Мария Борисова завоевала две медали на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

19-летняя спортсменка взяла серебряную медаль в упражнениях с булавами. Судьи дали ей 29,200 балла. Первой стала болгарка Стиляна Николова, на второй строчке расположилась Даниэла Муниц из Израиля.

После этого Борисова заняла третье место в упражнениях с лентой. Она набрала 29,400 балла, пропустив вперед немку Дарью Варфоломееву и Николову.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Варне, Болгария, с 27 по 31 мая. Ранее россиянка Софья Ильтерякова завоевала золотую медаль. Эта победа на континентальных первенствах стала первой в ее карьере.