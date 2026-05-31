Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
15:33, 31 мая 2026Спорт

Гимнастка Борисова завоевала две медали на чемпионате Европы

Российская гимнастка Борисова завоевала серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Filippo Tomasi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская гимнастка Мария Борисова завоевала две медали на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

19-летняя спортсменка взяла серебряную медаль в упражнениях с булавами. Судьи дали ей 29,200 балла. Первой стала болгарка Стиляна Николова, на второй строчке расположилась Даниэла Муниц из Израиля.

После этого Борисова заняла третье место в упражнениях с лентой. Она набрала 29,400 балла, пропустив вперед немку Дарью Варфоломееву и Николову.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Варне, Болгария, с 27 по 31 мая. Ранее россиянка Софья Ильтерякова завоевала золотую медаль. Эта победа на континентальных первенствах стала первой в ее карьере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший американский астронавт приехал в Одессу и назвал российских космонавтов ворами. В Москве поспешили ответить

    Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС

    В Грузии основателя аналога «Бессмертного полка» задержали по обвинению в шпионаже

    Канье Уэст установил исторический рекорд посещаемости на концерте в Турции

    Гимнастка Борисова завоевала две медали на чемпионате Европы

    Раскрыт возраст повышения риска сердечного приступа

    Праздник смеха и радости в честь Лабубу в России отменили из-за беспилотной опасности

    Франция запросила экстренное заседание СБ ООН

    Полковник раскрыл положение ВС России на последней линии обороны ВСУ в Запорожье

    Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok