14:12, 31 мая 2026Мир

В Финляндии осудили удар ВСУ по ЗАЭС

Финский политик Мема: Европа должна осудить удар Украины по ЗАЭС
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Европа должна осудить удар Украины по Запорожской атомной электростанции (АЭС), для проведения таких атак нет никаких оснований. Об этом написал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Они (атаки — прим. «Ленты.ру») опасны для всей Европы. И что самое важное, почему Европа молчит, когда происходят подобные инциденты?» — написал он. Мема добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить подвергать опасности ядерные объекты.

30 мая дрон Вооруженных сил Украины целенаправленно ударил по зданию Запорожской АЭС. Это была первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока № 6 возникла дыра.

