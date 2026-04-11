13:00, 11 апреля 2026Мир

В Иране закончился траур по Хаменеи

Зеленый флаг водрузили над мечетью в Мешхеде после завершения траура по Хаменеи
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al Marjani / Reuters

Зеленый флаг водрузили над мечетью мавзолея Имама Резы в иранском Мешхеде после завершения 40-дневного траура по бывшему верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля. Об этом сообщает IRIB.

«Замена флага на куполе святыни Имама Резы после 40 дней общенационального траура», — говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании.

Во время траура над мечетью был водружен черный флаг.

Ранее посол Пакистана в России Файсал Ниаз Тирмизи заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи идет на поправку после ранения в первый день атаки США и Израиля.

    Последние новости

    Зеленский высказался об обмене пленными с Россией

    В России усомнились в успехе пасхального перемирия

    Российский вратарь Хайкин назвал Норвегию своим домом

    Жителей хутора на Кубани эвакуировали из-за обнаружения обломков беспилотника

    Верховного лидера Ирана изуродовало

    Раскрыто число вернувшихся из украинского плена российских военных

    В Турции прокуроры потребовали для властей Израиля до 4596 лет тюрьмы

    Европе и Зеленскому предрекли трудности после слов Трампа

    Стал известен новый вид мошенничества с помощью цветов

    Вэнс переговорил с премьером южноазиатской страны

    Все новости
