14:30, 31 мая 2026

Котенок проехал 161 километр в решетке радиатора и выжил

Юлия Юткина
Фото: lucaspcampello / Shutterstock / Fotodom

В США спасли котенка-автостопщика, который проехал по Пенсильвании 161 километр. Об этом сообщает CBS News.

Предполагается, что котенок пробрался в решетку радиатора машины в Бризвуде. Владелец автомобиля останавливался там перекусить. Когда он собрался ехать дальше, прохожие сказали ему, что под машину залез котенок. Мужчина осмотрел все, никого не нашел и решил, что животное убежало.

Спустя два часа он добрался до дома, а на следующий день стал слышать из машины мяуканье. Внутри оказался котенок. Несмотря на долгую дорогу, он выжил.

Котенку уже дали кличку: Бризи — в честь Бризвуда. Пока за ним присматривает соседка владельца машины.

Ранее сообщалось, что на острове Лонг-Айленд в США удалось выжить коту, которого сбил поезд. У него сломаны нос, передняя лапа и бедра.

