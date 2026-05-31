Котенок проехал 161 километр в решетке радиатора и выжил

В США спасли котенка-автостопщика, который проехал по Пенсильвании 161 километр. Об этом сообщает CBS News.

Предполагается, что котенок пробрался в решетку радиатора машины в Бризвуде. Владелец автомобиля останавливался там перекусить. Когда он собрался ехать дальше, прохожие сказали ему, что под машину залез котенок. Мужчина осмотрел все, никого не нашел и решил, что животное убежало.

Спустя два часа он добрался до дома, а на следующий день стал слышать из машины мяуканье. Внутри оказался котенок. Несмотря на долгую дорогу, он выжил.

Котенку уже дали кличку: Бризи — в честь Бризвуда. Пока за ним присматривает соседка владельца машины.

