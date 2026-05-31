14:13, 31 мая 2026Россия

В Крыму отреагировали на требования главы евродипломатии к России

Елена Торубарова

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал абсурдом требования главы евродипломатии Каи Каллас к России по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«В заявлении Каллас нет реальных мирных инициатив, а одни ультиматумы. Все ее требования абсурдны по своей логике и, значит, заведомо неприемлемы», — обозначил Константинов.

Российский политик выразил мнение, что Евросоюзу показной процесс якобы движения к миру важнее самого результата, а их основной целью является продолжение военного конфликта на Украине.

Ранее Каллас заявила, что Европейский союз готовит новые санкции против России. По ее словам, это позволит вынудить Москву сесть за стол переговоров.

