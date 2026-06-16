Лут: Зарубежные партнеры России попросили увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений

Зарубежные партнеры попросили Россию увеличить поставки удобрений на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, ее слова приводит газета «Известия».

По словам главы Минсельхоза, на фоне конфликта в Персидском заливе ряд стран обратились с просьбой нарастить поставки удобрений азотной и фосфорной группы. С калийными удобрений ситуация остается стабильной, так как этот сегмент меньше степени зависит от происходящего на Ближнем Востоке.

«Спрос мы видим. Всегда есть спрос на наши удобрения, сейчас он повышенный. Надеемся, что сможем удовлетворить потребности всех наших ключевых партнеров», — добавила глава ведомства.

Так, например, с запросом на крупные объемы поставок удобрений обратилась к России Эфиопия, поэтому Москва предложила переходить на среднесрочные, преимущественно трехлетние, контракты.

Министр подчеркнула, что российские производители готовы к такому формату сотрудничества, и выразила надежду, что страна сможет удовлетворить потребности всех ключевых зарубежных партнеров в условиях повышенного спроса.

«Со всеми странами-партнерами, с которыми мы уже работаем, сейчас рассматриваем возможность перехода на желательно трехлетние контракты. Формула цены, ценообразование — это отдельный вопрос. Чтобы все-таки были среднесрочные — наши производители к этому готовы», — пояснила Лут.

В ООН называли риски затяжных перебоев в поставках удобрений одним из главных последствий блокировки Ормузского пролива. На этом фоне аналитики организации предупреждали об угрозе продовольственного шока.

