Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:20, 21 мая 2026Бывший СССР

Лукашенко прокомментировал угрозы Зеленского

Лукашенко заявил, что не реагирует на высказывания Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не реагирует на «болтовню» из Киева, это касается и высказываний главы Украины Владимира Зеленского. Слова белорусского лидера приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева. В том числе и от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать», — заявил Лукашенко, выразив мнение, что украинский президент «находится под серьезным прессом» и не хочет анализировать обстановку и делать выводы.

«Я на шантаж и запугивания научился реагировать. Когда я слышу из Киева от Зеленского соответствующие заявления, я начинаю думать, зачем он это делает? Ну зачем? Он что, хочет воевать с Белоруссией? Уверен, что нет», — указал он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев имеет возможности для превентивного удара по Белоруссии, и руководство республики должно это понимать. Он подчеркнул, что Минск должен понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ «поставило» России задачу взять Сумы или Харьков

    Главком ВСУ анонсировал новую стратегию против России

    Российская теннисистка будет выступать за Испанию

    В Финляндии обратились к ЕС с требованием по России

    В Минобороны раскрыли подробности пятичасовой попытки ВСУ атаковать Россию

    Лукашенко прокомментировал угрозы Зеленского

    Европейский депутат выступил с необычным призывом касательно России

    Названо поворотное событие в конфликте на Украине

    В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Германии о России

    Раскрыта самая вредная для здоровья ошибка после ужина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok