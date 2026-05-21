21:21, 21 мая 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности пятичасовой попытки ВСУ атаковать Россию

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Министерство обороны России раскрыло подробности пятичасовой попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российские регионы. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Российскими военными 21 мая с 15:00 до 20:00 был перехвачен и уничтожен 101 вражеский беспилотник самолетного типа.

БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.

Беспилотная опасность объявлялась также вечером 21 мая в Санкт-Петербурге.

Ранее стали известны подробности о жертвах атаки ВСУ на российский город в 900 километрах от границы с Украиной — Сызрань.

