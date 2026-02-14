Реклама

Спорт
23:59, 14 февраля 2026Спорт

На Олимпиаду доставят больше презервативов

Организаторы Олимпиады-2026 объявили о поставке новых партий презервативов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Karen Pulfer Focht / AP

Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии объявили о поставке новых партий презервативов из-за их нехватки в Олимпийской деревне. Об этом сообщает Reuters.

Организаторы рассказали, что дополнительные запасы будут распределены по всем деревням с сегодняшнего дня до понедельника. Отмечается, что пополнение будет регулярным до конца Игр.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс связал нехватку средств контрацепции в Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо с празднованием Дня святого Валентина. Он напомнил, что наличие запаса презервативов предусмотрено Олимпийской хартией.

Ранее газета La Stampa писала, что 10 тысяч бесплатных презервативов, заготовленных для участников Игр, разобрали всего за три дня. Отмечалось, что в деревне проживает около 2,8 тысячи спортсменов.

