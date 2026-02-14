В МОК объяснили дефицит презервативов в Олимпийской деревне

МОК заявил, что в Олимпийской деревне не хватило презервативов из-за 14 февраля

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили дефицит презервативов в Олимпийской деревне. Слова директора по коммуникациям МОК Марка Адамса приводит ТАСС.

«День святого Валентина в деревне в самом разгаре. Как вы заметили, это правило Олимпийской хартии, которое гласит, что должен быть запас презервативов», — сказал Адамс.

Адамс добавил, что организаторы выделили спортсменам 10 тысяч средств контрацепции. При этом в Олимпийской деревне проживают 2800 атлетов.

13 февраля появилась информация, что в Олимпийской деревне закончились 10 тысяч бесплатных презервативов для спортсменов. При этом на летних Олимпийских играх в Париже два года назад атлетам выделили около 300 тысяч средств контрацепции.

Зимняя Олимпиада-2026 проходит в итальянских городах Милан и Кортина д`Ампеццо с 6 по 22 февраля. В ней участвуют 13 спортсменов из России, все они соревнуются в нейтральном статусе.