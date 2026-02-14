Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:44, 14 февраля 2026Спорт

В МОК объяснили дефицит презервативов в Олимпийской деревне

МОК заявил, что в Олимпийской деревне не хватило презервативов из-за 14 февраля
Владислав Уткин

Фото: Karen Pulfer Focht / AP

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили дефицит презервативов в Олимпийской деревне. Слова директора по коммуникациям МОК Марка Адамса приводит ТАСС.

«День святого Валентина в деревне в самом разгаре. Как вы заметили, это правило Олимпийской хартии, которое гласит, что должен быть запас презервативов», — сказал Адамс.

Материалы по теме:
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов.Как прошел шестой день Олимпиады
13 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

Адамс добавил, что организаторы выделили спортсменам 10 тысяч средств контрацепции. При этом в Олимпийской деревне проживают 2800 атлетов.

13 февраля появилась информация, что в Олимпийской деревне закончились 10 тысяч бесплатных презервативов для спортсменов. При этом на летних Олимпийских играх в Париже два года назад атлетам выделили около 300 тысяч средств контрацепции.

Зимняя Олимпиада-2026 проходит в итальянских городах Милан и Кортина д`Ампеццо с 6 по 22 февраля. В ней участвуют 13 спортсменов из России, все они соревнуются в нейтральном статусе.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отказался от соглашения о прекращении конфликта по одной причине

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Назван самый недооцененный суперфуд для сердца и кишечника

    Пашинян пожаловался на потери из-за сотрудничества с Россией

    В российском городе на детей едва не рухнула крыша бассейна

    Подростку сломали нос в больнице российского города

    В Москве подсчитали Валентин и Валентинов

    Сборная Швеции по хоккею переиграла словаков в третьем туре группового этапа Олимпиады

    Россиянка с шестимесячным ребенком пострадали при падении лифта в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok