Россия
15:44, 21 мая 2026РоссияЭксклюзив

Полковник раскрыл радиус поражения российских комплексов «Искандер-М»

Полковник Матвийчук: «Искандер» способен поразить цели в радиусе всех столиц ЕС
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Размещенные в Белоруссии и Калининградской области российские оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» способны поражать цели в радиусе всех европейских столиц, включая Лондон, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам военного эксперта, дальность стрельбы «Искандера-М» достигает 5000 километров. Комплекс может оснащаться осколочно-фугасной боевой частью в обычном снаряжении, а также применяться с ядерным зарядом.

«Мощность ядерного модуля варьируется от пяти килотонн до нескольких сотен килотонн», — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что в рамках российских ядерных учений в Белоруссии обеспечили доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района. Речь идет о спецбоеприпасах для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

