В российском регионе клонированная корова принесла первое потомство

В Краснодарском крае клонированная корова Звездочка принесла первое потомство

В Краснодарском крае клонированная корова по кличке Звездочка принесла первое потомство — у нее родился здоровый теленок весом 39 килограммов. Об этом РИА Новости рассказали в группе компаний «Прогресс Агро».

Представители компании рассказали, что беременность и роды Звездочки прошли без осложнений, а ее детеныш получил кличку Дарена. Теленок развивается в соответствии со своим возрастом и не отстает от сверстников, что доказало способность клонированных животных к здоровому размножению.

Сама Звездочка является точной генетической копией коровы-рекордсменки, которая за период лактации давала до 18 тонн молока. Молоко клонированной коровы оказалось полностью таким же, как и у ее матери. Было отмечено, что результат эксперимента позволит сохранить ценные генотипы для увеличения продуктивности скота.

