Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:52, 21 мая 2026Моя страна

В российском регионе клонированная корова принесла первое потомство

В Краснодарском крае клонированная корова Звездочка принесла первое потомство
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

В Краснодарском крае клонированная корова по кличке Звездочка принесла первое потомство — у нее родился здоровый теленок весом 39 килограммов. Об этом РИА Новости рассказали в группе компаний «Прогресс Агро».

Представители компании рассказали, что беременность и роды Звездочки прошли без осложнений, а ее детеныш получил кличку Дарена. Теленок развивается в соответствии со своим возрастом и не отстает от сверстников, что доказало способность клонированных животных к здоровому размножению.

Сама Звездочка является точной генетической копией коровы-рекордсменки, которая за период лактации давала до 18 тонн молока. Молоко клонированной коровы оказалось полностью таким же, как и у ее матери. Было отмечено, что результат эксперимента позволит сохранить ценные генотипы для увеличения продуктивности скота.

Ранее сон о коровах принес россиянке более двух миллионов рублей. Жительница Карелии прочитала накануне, что сновидения с этими животными сулят благополучие в жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

    Премьер-министр Венгрии назвал условие возвращения Европы к закупкам российского газа

    На короля Карла III испражнилась чайка на глазах у толпы

    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на железной дороге в Крыму

    Стали известны подробности о жертвах атаки ВСУ на город в 900 километрах от границы

    Российские мужчины перестали оплачивать путешествия для своих женщин

    Новые власти Венгрии оценили выгодность российского газа

    Россиянин притупил бдительность нового возлюбленного бывшей и заколол его ножом

    Сергей Жуков рассказал о потере заработанных денег

    В США назвали потенциального заказчика двухместного Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok