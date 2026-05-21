Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:52, 21 мая 2026Ценности

Блогерша оделась как мама Дяди Федора и порадовала пользователей сети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @annaveneci

Блогерша Анна из Москвы оделась как мама Дяди Федора и порадовала пользователей сети. Ролик, набравший 169 тысяч просмотров, был опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом annaveneci решила повторить образы популярных героев сказок и мультфильмов. Среди них — родительница главного персонажа «Простоквашино».

Так, Анна примерила синюю облегающую юбку и розовую водолазку, поверх которой надела белый фартук. При этом в руках россиянка держала кухонное полотенце.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018

Помимо этого, инфлюэнсерша также показала образы Принцессы из «Бременских музыкантов» и Царевны-лягушки из одноименной картины.

Зрителей впечатлили образы Анны, о чем они написали в комментариях под постом. «Как мама дяди Федора я каждый день хожу. И вайб тот же», «Царевна из вас прекрасная», «Вам очень идет быть Царевной», «Какие классные образы!», «Просто топ», — восхитились они.

Ранее в мае россияне стали массово переодеваться в героев из «Ну, погоди!» и породили новый тренд. Речь идет о видео, в которых пользователи сети наряжаются в образы персонажей мультфильма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

    На короля Карла III испражнилась чайка на глазах у толпы

    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на железной дороге в Крыму

    Стали известны подробности о жертвах атаки ВСУ на город в 900 километрах от границы

    Российские мужчины перестали оплачивать путешествия для своих женщин

    Новые власти Венгрии оценили выгодность российского газа

    Россиянин притупил бдительность нового возлюбленного бывшей и заколол его ножом

    Сергей Жуков рассказал о потере заработанных денег

    В США назвали потенциального заказчика двухместного Су-57

    Россиянам назвали безопасные пляжи Анапы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok