Блогерша оделась как мама Дяди Федора и порадовала пользователей сети

Блогерша Анна из Москвы оделась как мама Дяди Федора и порадовала пользователей сети. Ролик, набравший 169 тысяч просмотров, был опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом annaveneci решила повторить образы популярных героев сказок и мультфильмов. Среди них — родительница главного персонажа «Простоквашино».

Так, Анна примерила синюю облегающую юбку и розовую водолазку, поверх которой надела белый фартук. При этом в руках россиянка держала кухонное полотенце.

Помимо этого, инфлюэнсерша также показала образы Принцессы из «Бременских музыкантов» и Царевны-лягушки из одноименной картины.

Зрителей впечатлили образы Анны, о чем они написали в комментариях под постом. «Как мама дяди Федора я каждый день хожу. И вайб тот же», «Царевна из вас прекрасная», «Вам очень идет быть Царевной», «Какие классные образы!», «Просто топ», — восхитились они.

Ранее в мае россияне стали массово переодеваться в героев из «Ну, погоди!» и породили новый тренд. Речь идет о видео, в которых пользователи сети наряжаются в образы персонажей мультфильма.