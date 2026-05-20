Россияне стали массово переодеваться в героев из «Ну, погоди!» и породили новый тренд

Российские блогеры стали массово переодеваться в героев из советского мультфильма «Ну, погоди!» и породили новый тренд. Ролики появились в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о видео, в которых пользователи сети наряжаются в образы персонажей мультипликации. Так, юзерша с никнеймом kda_357 примерила лаймовый укороченный пиджак и темно-зеленые шорты, копируя самый узнаваемый наряд Зайца.

В свою очередь, инфлюэнсер nickonorov станцевал перед камерой в ярко-розовой рубашке, расстегнутой на груди, и черных штанах-клеш как у Волка. Его поддержал блогер irog.essa_, который выбрал наряд Козла с голубой рубашкой и коричневыми штанами, заправленными в сапоги.

При этом ролики сопровождаются ироничной подписью «как нишево одеться на свидание?».

Пользователей сети радуют подобные ролики, вызывая ностальгические чувства времен детства. «Я валяюсь с этого тренда», «Ура, скоро в этом тренде покажут всех персонажей», «Мне нравится этот тренд», «Мы тут собираем всех героев мультика», — пишут они в комментариях под постами.

В феврале мужчины переоделись в женские наряды и запустили тренд. Российские блогерши стали выкладывать в сеть кадры, на которых их избранники, сыновья или друзья одеваются в женские вещи и танцуют.