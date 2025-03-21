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07:00, 21 марта 2025МирЭксклюзив

Историк назвал поучительной для Украины одну войну XX века

Историк Джеффри Робертс: Зимняя война является самой поучительной для Украины
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: public domain

Зимняя война 1939-1940 годов между Финляндией и СССР является самой поучительной для украинских властей на данном этапе. На это указал в интервью «Ленте.ру» почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс.

«Наиболее показательной мне кажется аналогия с Зимней войной 1939-1940 годов. (...). Финляндия потеряла часть территорий, но сохранила независимость», — объяснил он.

Несмотря на потерю территорий и попадание в советскую сферу влияния, Финляндия впоследствии сохранила свою независимость и собственную политическую систему, не став частью коммунистического блока. Это стало возможным благодаря вдумчивой политике финских властей, считает историк.

Ранее политолог Дмитрий Суслов рассказал о хитром расчете президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер надеется на отказ России от прекращения огня.

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