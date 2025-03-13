Хитрый расчет Зеленского разгадали

Политолог Суслов: Зеленский надеется на отказ России от прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись на 30-дневное прекращение огня, рассчитывает на то, что данную меру не примут власти России. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Он [Владимир Зеленский] надеется, что Россия жестко отвергнет предложение о перемирии. В таком случае Дональд Трамп может быть вынужден вернуться к стратегии администрации Джо Байдена», — рассказал он о целях украинского лидера в установлении прекращения огня.

Если произойдет отказ Москвы от этого режима, то, по мнению эксперта, США продолжат финансирование Украины, в том числе военные поставки. Кроме того, может возродиться единая коалиция Соединенных Штатов, Европы и Украины против России. Именно на это рассчитывают и европейские лидеры, добавил политолог.

Ранее Дмитрий Суслов объяснил появление президента России Владимира Путина в военной форме. Таким образом российский лидер стремится показать, что он готов продолжать добиваться целей спецоперации военным путем.