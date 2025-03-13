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16:44, 13 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Политолог объяснил появление Путина в военной форме

Политолог Суслов: военная форма на Путине говорит о готовности продолжать СВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Появление президента России Владимира Путина на совещании в Курской области в военной форме указывает на его готовность достичь целей специальной военной операции военным путем. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Этот жест, безусловно, символичен. Мне кажется, он подчеркивает решимость президента добиться выполнения задач спецоперации военным путем», — объяснил он.

При этом важно, что целевой аудиторией этого действия, вероятнее всего, являются Соединенные Штаты. Таким образом, российский лидер хотел показать американскому руководству, что Москва готова продолжить боевые действия и не пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий, считает эксперт.

Ранее политолог Дмитрий Суслов объяснил неожиданный визит Владимира Путина в Курскую область. По его словам, он демонстрирует готовность России к режиму прекращения огня на Украине только с учетом российских условий.

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