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16:29, 13 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Неожиданный визит Путина в Курскую область объяснили

Суслов: Визит Путина в Курскую область указывает на условия прекращения огня
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Неожиданный визит президента России Владимира Путина в Курскую область, который произошел вскоре после переговоров США и Украины, указывает на важность учета российских условий для прекращения огня. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Безусловно, поездка Владимира Путина в Курскую область — это сигнал о том, что Россия не согласится на перемирие, пока украинские войска не будут полностью вытеснены из региона. Это одно из минимальных и принципиальных условий России», — объяснил он.

По мнению эксперта, полный вывод подразделений Вооруженных сил Украины из занятых ими частей Курской области, а также создание зоны безопасности на российско-украинской границе рассматривается властями РФ как предварительное условие для прекращения огня. Поездка президента России при этом направлена на зарубежную аудиторию — прежде всего США.

Ранее политолог Дмитрий Суслов спрогнозировал последствия визита спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву. По его словам, так руководство России проинформирует Соединенные Штаты о требованиях к режиму прекращения огня.

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