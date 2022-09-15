В Великобритании оценили готовность НАТО к войне с Россией

Британский генерал Ричард Ширрефф заявил, что в НАТО не готовы к войне с Россией

В настоящий момент в НАТО не готовы к худшему из сценариев развития украинского конфликта, предполагающему войну с Россией. Такое мнение в беседе с Newsweek высказал британский генерал Ричард Ширрефф, который на протяжении трех лет занимал пост заместителя верховного главнокомандующего войсками Североатлантического альянса в Европе.

Ширефф акцентировал внимание на том, что альянс может быть вовлечен в конфликт лишь в том случае, если боевые действия на Украине выйдут за границы страны. Он указал, что готовность к худшему сценарию означает мобилизацию резервов, а значит — «восстановление утраченного потенциала, выброшенного за годы сокращения затрат на оборону», и подготовку промышленности к производству артиллерийских снарядов, зенитных ракет и противотанковых средств.

«Не только заменить запасы, переданные Украине, но и нарастить собственные запасы, потому что мы опустошены», — добавил он. Ширефф отметил, что сейчас альянс не готов к развитию событий по описанному сценарию. Собеседник издания также призвал страны-члены блока «снять перчатки» и взяться за наращивание поставок вооружений Киеву.

Ранее в России сравнили Североатлантический альянс с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Рассуждая на эту тему, постпред РФ при секретариате организации Наталья Степкина заметила, что ШОС основана для сотрудничества и развития государств, а не для дружбы стран против кого-то.