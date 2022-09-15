Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Великобритании оценили готовность НАТО к войне с Россией

Британский генерал Ричард Ширрефф заявил, что в НАТО не готовы к войне с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shutterstock

В настоящий момент в НАТО не готовы к худшему из сценариев развития украинского конфликта, предполагающему войну с Россией. Такое мнение в беседе с Newsweek высказал британский генерал Ричард Ширрефф, который на протяжении трех лет занимал пост заместителя верховного главнокомандующего войсками Североатлантического альянса в Европе.

Ширефф акцентировал внимание на том, что альянс может быть вовлечен в конфликт лишь в том случае, если боевые действия на Украине выйдут за границы страны. Он указал, что готовность к худшему сценарию означает мобилизацию резервов, а значит — «восстановление утраченного потенциала, выброшенного за годы сокращения затрат на оборону», и подготовку промышленности к производству артиллерийских снарядов, зенитных ракет и противотанковых средств.

«Не только заменить запасы, переданные Украине, но и нарастить собственные запасы, потому что мы опустошены», — добавил он. Ширефф отметил, что сейчас альянс не готов к развитию событий по описанному сценарию. Собеседник издания также призвал страны-члены блока «снять перчатки» и взяться за наращивание поставок вооружений Киеву.

Ранее в России сравнили Североатлантический альянс с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Рассуждая на эту тему, постпред РФ при секретариате организации Наталья Степкина заметила, что ШОС основана для сотрудничества и развития государств, а не для дружбы стран против кого-то.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США допустили санкции за поддержку карт «Мир» за пределами России
Зеленский пообещал посвятить фон дер Ляйен табличку
Власти Запорожской области попали под санкции США
Внутренности iPhone 14 Pro Max показали на видео
В сети высмеяли похожий на жилье телепузиков дом
Врач рассказала о пользе жидкой диеты
Российский миллиардер решил судиться с французскими властями из-за своих яхт
Россиянам раскрыли способ попасть в Европу в случае запрета туристических виз
Болельщики «Порту» забросали камнями машину тренера после поражения в ЛЧ
Алена Водонаева поделилась секретами стройности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.