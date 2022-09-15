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В России сравнили ШОС и НАТО

Постпред России Степкина заявила, что сравнивать ШОС с НАТО некорректно

Фото: Sputnik / Reuters

Постоянный представитель России при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества Наталья Степкина заявила, что ШОС основана для сотрудничества и развития государств, а не для дружбы стран против кого-то. Об этом она высказалась на на брифинге в преддверии саммита в Самарканде, сообщает РИА Новости.

Степкина сравнила ШОС и НАТО в ответ на соответствующую просьбу журналистов и подчеркнула, что эта аналогия не обладает оригинальностью. По ее словам, некорректно сопоставлять эти организации.

«Сравнение ШОС с НАТО не ново, и не стоит идти на поводу у наших западных коллег в данном вопросе, потому что делается это в том числе с тем, чтобы придать самой НАТО менее воинственный характер, найти еще одно оправдание существованию этой структуры — вот, мол, есть еще одно объединение, которому нужно противостоять – ШОС», — отметила она.

Постпред подчеркнула, что НАТО — «это в любом случае военный блок со ставкой на силовое решение, на разделение зон влияния».

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Марина Совина
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