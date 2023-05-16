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04:32, 16 мая 2023Наука и техника

Генерал рассказал о способности российских ЗРК уничтожать ракеты Storm Shadow

Генерал Бижев: российские ЗРК могут уничтожать ракеты Storm Shadow на всех этапах полета

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал, что российские зенитно-ракетные комплексы могут уничтожать высокоточные ракеты повышенной дальности Storm Shadow, переданные Украине, на всех этапах полета. Его слова приводит НСН.

«Наши зенитно-ракетные комплексы "Бук", "Панцирь" и С-300 способны уничтожать на всех этапах полета. К примеру, «Панцирь» способен их уничтожить на конечном участке полета», — подчеркнул офицер.

Бижев заявил, что российские военные постоянно тренируются, чтобы эффективно противостоять любым вооружениями, на полигонах отрабатываются все возможные средства. По его словам, опыт будет передаваться в подразделения войск противовоздушной обороны.

Ранее европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро оценил шансы Украины победить при помощи поставок британских вооружений. По его мнению, передача Лондоном оружия лишь затянет конфликт на несколько месяцев, но не принесет Киеву победу.

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Марина Совина
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