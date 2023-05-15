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21:20, 15 мая 2023Мир

Политолог оценил шансы Украины на победу с помощью британских вооружений

Политолог Моро заявил, что поставки британских вооружений не принесут Украине победу

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро оценил шансы Украины победить при помощи поставок британских вооружений. По его мнению, передача Лондоном оружия лишь затянет конфликт на несколько месяцев, но не принесет Киеву победу, передает РИА Новости.

«Новые виды вооружения не позволят Киеву победить в конфликте или даже успешно провести столько ожидаемое весеннее наступление», — выразил мнение политолог.

Моро добавил, что поставки британских вооружений могут иметь эффект снежного кома для некоторых стран НАТО, что вынудит их отказаться от лимитов поддержки Киева, которых они ранее придерживались.

По словам эксперта, ни танки Challenger, ни ракеты Storm Shadow, ни самолеты F-16, на которые рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский, не являются чудо-оружием.

Моро также указал, что для американского лидера Джо Байдена и демократов поражение Украины повлияет на результаты президентских выборов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к планам Великобритании поставить Украине дополнительные вооружения, но считает, что это не повлияет на ход спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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