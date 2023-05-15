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12:55, 15 мая 2023Мир

В Кремле оценили влияние поставок оружия из Британии Киеву на ход СВО

Пресс-секретарь Песков: поставки оружия из Лондона Киеву не повлияют на ход СВО

Фото: Andrew Parsons / Kensington Palace / Handout / Reuters

Кремль негативно относится к планам Великобритании поставить Украине дополнительные вооружения, но считает, что это не повлияет на ход спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитату приводит ТАСС.

Он оценил поставки вооружений со стороны Лондона как попытку местных властей «выбиться в передовые места» среди тех, кто поддерживает Киев. «Еще раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО, но, безусловно, это ведет к дальнейшему разрушению [отношений], это ведет к дальнейшим ответным действиям», — заявил Песков.

11 мая телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников писал, что Британия передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Затем эту информацию подтвердили власти Соединенного Королевства.

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Виктория Кондратьева
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