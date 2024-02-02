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18:01, 2 февраля 2024Наука и техника

Российских штурмовиков прикроет «Тор» и «Гибка»

«Известия»: штурмовые части ВС России получат подразделения ПВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В составе штурмовых частей Вооруженных сил (ВС) России начали формировать подразделения противовоздушной обороны (ПВО). Зенитчики с комплексами «Тор-М2» и «Гибка» будут прикрывать штурмовиков. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщают «Известия».

Подразделения ПВО будут действовать в непосредственном контакте со штурмовиками, уничтожая дроны и снаряды реактивных систем залпового огня. В публикации подчеркнули, что «Тор-М2» считается одним из самых эффективных средств ПВО ближнего радиуса действия. Машина на бронированном гусеничном шасси предназначена для борьбы с ракетами, планирующими бомбами, дронами, самолетами и вертолетами.

В свою очередь, «Гибка-С» объединяет преимущества переносных и самоходных зенитных комплексов. В основе системы лежит боевая машина с пусковой установкой для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» или «Верба» и оптико-электронной системой для поиска целей и наведения. Также машина перевозит отделение стрелков с ПЗРК.

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По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в ходе штурма противник может использовать различные средства воздушного нападения, включая ударные дроны. «Понятное дело, что в такие цели из ПЗРК особо не настреляешься, у него есть свои ограничения. Но работая комплексами, которые отслеживают много целей, есть гарантии того, что от атак противника потери у вас будут минимальные или их вообще не будет», — сказал он.

В ноябре источник ТАСС сообщил, что десантные корабли Военно-морского флота России в Черном море начали укреплять автономными модулями зенитных ракетных комплексов «Тор-М2КМ».

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      Даниил Иринин
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