Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:37, 22 ноября 2023Наука и техника

Десантные корабли ВМФ России в Черном море начали укреплять ЗРК «Тор-М2КМ»

ТАСС: десантные корабли ВМФ России в Черном море начали укреплять ЗРК «Тор-М2КМ»

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Десантные корабли Военно-морского флота (ВМФ) России в Черном море начали укреплять автономными модулями зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2КМ». Об этом со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщает ТАСС.

«Противовоздушная оборона группировки десантных кораблей, выполняющих задачи специальной военной операции в Черном море, дополнительно укрепляется за счет установки на них боевых модулей ЗРК "Тор-М2КМ"», — сказал собеседник.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

По его словам, установка оборудования ведется с учетом опыта использования ЗРК в реальных боевых условиях.

В феврале руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что боевой модуль ЗРК «Тор-М2КМ» можно установить практически на любую платформу.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Самый страшный маньяк в истории России получил четвертый срок. Что известно о новых преступлениях Михаила Попкова?

      Сделку по продаже Forbes отменили из-за зятя бывшего главы Дагестана

      Второго по величине застройщика Китая захотели спасать за счет государства

      Егор Крид назвал причины нежелания ходить на свидания

      Лана Дель Рей снялась в нижнем белье для обложки журнала

      В Кремле ответили на вопрос о военном сотрудничестве с Ираном

      Силовик получил ранение в перестрелке с пособником боевиков в российском регионе

      Минобороны показало загрузку баллистической ракеты в пусковую шахту

      Российский военный раскрыл подробности дуэли с украинской женщиной-снайпером

      Кремль заявил об отсутствии изменений в условиях помилования за участие в СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости