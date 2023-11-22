ТАСС: десантные корабли ВМФ России в Черном море начали укреплять ЗРК «Тор-М2КМ»

Десантные корабли Военно-морского флота (ВМФ) России в Черном море начали укреплять автономными модулями зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2КМ». Об этом со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщает ТАСС.

«Противовоздушная оборона группировки десантных кораблей, выполняющих задачи специальной военной операции в Черном море, дополнительно укрепляется за счет установки на них боевых модулей ЗРК "Тор-М2КМ"», — сказал собеседник.

По его словам, установка оборудования ведется с учетом опыта использования ЗРК в реальных боевых условиях.

В феврале руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что боевой модуль ЗРК «Тор-М2КМ» можно установить практически на любую платформу.