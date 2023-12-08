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10:41, 8 декабря 2023Наука и техника

Российские бойцы рассказали о борьбе с украинскими беспилотниками в зоне СВО

Российские бойцы рассказали о борьбе с беспилотниками ВСУ в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Российские бойцы для борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции используют главным образом антидроновые ружья и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Об этом они рассказали ТАСС.

По словам командира отделения зенитно-ракетного взвода с позывным Декан, особенно актуально применение антидроновых ружей. «Самое актуальное оружие "Парс" очень легкое в использовании. В нем нет зарядов, патронов. Им может пользоваться любой. Выбегаешь, ловишь цель. И самое главное — ее сопровождение. Полное отключение сигнала дрона с оператором. И с этого момента дрон начинает терять управление, и мы его сажаем», — заявил военный.

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Командир отделения зенитно-ракетного взвода с позывным Ахэшка добавил, что для уничтожения беспилотников противника комплекс «Верба» значительно эффективнее, чем «Стрела». «Он стреляет по целям с бензиновыми и электрическими двигателями. Ракета наводится по всем целям, которые выдают инфракрасное излучение», — сказал командир.

В декабре «Известия» со ссылкой на компанию «СтриОт-Бор» сообщили, что в России разработали малогабаритный комплекс «Антидрон», предназначенный для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

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      Иван Потапов
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