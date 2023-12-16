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12:30, 16 декабря 2023Россия

ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок в Курской области, повреждено авто
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. «Поврежден один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь», — заявил губернатор.

Ранее Старовойт сообщил, что украинские беспилотники атаковали два района Курской области. Три прилета было зафиксировано в селе Крупец Дмитриевского района. В Железногорском районе дроны атаковали линию электропередачи.

15 декабря над Курской областью с помощью средств ПВО было уничтожено четыре беспилотника.

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      Алевтина Запольская
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