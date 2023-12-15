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19:25, 15 декабря 2023Россия

Над российским регионом уничтожили четыре беспилотника

Минобороны России сообщило об уничтожении четырех БПЛА над российским регионом

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, 15 декабря около 18:40 по московскому времени была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата», — пояснили в оборонном ведомстве.

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Ранее системы ПВО уничтожили и перехватили девять беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Московской и Калужской областей. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи ЛНР и ДНР.

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      Никита Абрамов
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