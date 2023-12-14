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06:59, 14 декабря 2023Россия

Над Московской и Калужской областями перехватили и уничтожили девять дронов

МО: 9 беспилотников уничтожили и перехватили в Московской и Калужской областях

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Московской и Калужской областей. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России. Там не привели других подробностей случившегося.

В ночь на четверг, 14 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин дважды сообщал о пресечении попыток атак беспилотников, которые летели в сторону столицы. По его данным, все атаки отразили в Наро-Фоминске. Никто не пострадал, разрушений после падения обломков дронов не зафиксировали.

Впоследствии о работе систем ПВО сообщил и губернатор Калужской области Владислав Шапша — беспилотник сбили в Сухичинском районе региона. «По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — добавил он.

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      Анастасия Шейкина
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