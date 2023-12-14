Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета дрона к Москве

Собянин: ПВО в Наро-Фоминске пресекла еще одну попытку пролета дрона к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о пресечении силами противовоздушной обороны (ПВО) в Наро-Фоминске еще одной попытки пролета беспилотника к столице.

Разрушений и пострадавших после падения обломков дрона, предварительно, нет, уточнил градоначальник.

Ранее в ночь на четверг, 14 декабря, Сергей Собянин сообщил об отражении силами ПВО в Наро-Фоминске атаки беспилотника, летевшего на Москву. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

7 декабря российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории Воронежской области.