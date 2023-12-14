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03:40, 14 декабря 2023Россия

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника

Собянин: ПВО в Наро-Фоминске отразила атаку летевшего на Москву беспилотника

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об отражении силами противовоздушной обороны (ПВО) в Наро-Фоминске атаки беспилотника, летевшего на Москву, в ночь на четверг, 14 декабря.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

29 ноября дрон поразили в подмосковном Подольске. По словам мэра столицы Сергея Собянина, беспилотник направлялся в сторону Москвы, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не зафиксировали.

7 декабря российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории Воронежской области.

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      Марина Совина
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