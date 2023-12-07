В Воронежской области перехватили беспилотник

Гусев: средства РЭБ перехватили БПЛА на территории Воронежской области

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал. Значительных разрушений на земле также удалось избежать.

«Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу!» — написал воронежский губернатор.

Других подробностей Гусев приводить не стал.

