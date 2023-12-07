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13:14, 7 декабря 2023Россия

В Воронежской области перехватили беспилотник

Гусев: средства РЭБ перехватили БПЛА на территории Воронежской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал. Значительных разрушений на земле также удалось избежать.

«Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу!» — написал воронежский губернатор.

Других подробностей Гусев приводить не стал.

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      Анна Щербакова
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