Дроны ВСУ сбросили два взрывных устройства на российское село
Губернатор Гладков: ВСУ сбросили два взрывных устройства на Белгородскую область
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили два взрывных устройства на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Под ударом ВСУ оказалось село Красный Хутор, расположенное вблизи от российско-украинской границы, пояснил губернатор.
Помимо этого, на территории Красного Хутора и еще одного села — Наумовки разорвалось девять артиллерийских снарядов, отметил Гладков. Разрушений и пострадавших нет, подчеркнул он.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и перехвате еще трех в небе над Белгородской областью.