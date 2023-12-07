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10:45, 7 декабря 2023Россия

Дроны ВСУ сбросили два взрывных устройства на российское село

Губернатор Гладков: ВСУ сбросили два взрывных устройства на Белгородскую область

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили два взрывных устройства на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом ВСУ оказалось село Красный Хутор, расположенное вблизи от российско-украинской границы, пояснил губернатор.

Помимо этого, на территории Красного Хутора и еще одного села — Наумовки разорвалось девять артиллерийских снарядов, отметил Гладков. Разрушений и пострадавших нет, подчеркнул он.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и перехвате еще трех в небе над Белгородской областью.

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      Алан Босиков
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