Дроны ВСУ сбросили два взрывных устройства на российское село

Губернатор Гладков: ВСУ сбросили два взрывных устройства на Белгородскую область

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили два взрывных устройства на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом ВСУ оказалось село Красный Хутор, расположенное вблизи от российско-украинской границы, пояснил губернатор.

Помимо этого, на территории Красного Хутора и еще одного села — Наумовки разорвалось девять артиллерийских снарядов, отметил Гладков. Разрушений и пострадавших нет, подчеркнул он.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и перехвате еще трех в небе над Белгородской областью.