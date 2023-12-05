Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников в Белгородской области

Минобороны: в Белгородской области средства ПВО уничтожили три беспилотника

Министерство обороны России сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и перехвате еще трех в небе над Белгородской областью, передает РИА Новости.

«5 декабря около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО сбили три воздушных цели, еще три аппарата были перехвачены.

Ранее об уничтожении беспилотников сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что после падения обломков летательных аппаратов повреждения получил один легковой автомобиль в поселке Репное.