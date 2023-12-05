Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:28, 5 декабря 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников в Белгородской области

Минобороны: в Белгородской области средства ПВО уничтожили три беспилотника
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и перехвате еще трех в небе над Белгородской областью, передает РИА Новости.

«5 декабря около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО сбили три воздушных цели, еще три аппарата были перехвачены.

Ранее об уничтожении беспилотников сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что после падения обломков летательных аппаратов повреждения получил один легковой автомобиль в поселке Репное.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили случаи заболевания микоплазменной пневмонией. Что известно о возбудителе и возможна ли новая эпидемия?

      Госдеп сравнил возможность дальнейшей помощи Украине с пустой бочкой

      Ермак допустил поражение Украины в конфликте с Россией

      «Спартак» обыграл «Динамо» в матче КХЛ с 15 голами

      Президент Израиля посчитал оправданным большое количество жертв в секторе Газа

      Российских офицеров впервые осудили за неотражение внезапного нападения ВСУ

      Путин раскрыл планы на семь лет вперед

      В ХАМАС отказались назвать число пленных израильских солдат

      Госдеп сделал России новое предложение по обмену Уилана

      На Украине подписали закон о налоговых проверках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости