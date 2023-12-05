В Белгородской области сбили три беспилотника

Белгородский губернатор Гладков сообщил о трех сбитых беспилотниках

В Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито три БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет», — пояснил глава области.

Он добавил, что после падения обломков летательных аппаратов повреждения получил один легковой автомобиль в поселке Репном. На данный момент обследование территории продолжается.

Ранее Гладков заявил, что за прошедшие сутки Белгородская область подверглась нескольким десяткам обстрелов со стороны Украины. В частности, в Белгородском районе восемь артиллерийских прилетов зафиксировано в селе Журавлевка. Повреждено два частных дома. Пострадавших нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.