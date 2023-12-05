Белгородский губернатор сообщил о десятках обстрелов региона за сутки

Белгородский губернатор Гладков сообщил о десятках обстрелов региона за сутки

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась нескольким десяткам обстрелов со стороны Украины. Об этом во вторник, 5 декабря, в своем Telegram-канале написал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

В частности, в Белгородском районе восемь артиллерийских прилетов зафиксировано в селе Журавлевка. Повреждено два частных дома. Пострадавших нет. По селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда, а также отмечено три гранатометных выстрела. Кроме того, здесь Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника (БПЛА) два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе окраину хутора Лозовая Рудка шесть раз обстреляли из миномета и еще четыре — из гранатомета. Эти обстрелы привели к обрыву линии электропередач. Аварийные службы восстановят электроснабжение, как только позволит оперативная обстановка. Также на окраине этого хутора с квадрокоптера сбросили самодельное взрывное устройство. В этом случае обошлось без последствий, сообщил губернатор.

В Волоконовском районе произвели 13 выстрелов из гранатомета по хутору Старый. Рядом с селом Коновалово украинцы сбросили с БПЛА осколочный боеприпас. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе окраину села Пороз шесть раз обстреляли из миномета, еще два минометных снаряда выпущено по окраине села Безымено. По селу Новостроевка-Вторая с дрона сброшено два взрывных устройства. Во всех трех населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. Также под обстрелом оказалось село Козинка, где отмечено шесть прилетов. Пострадавших здесь также нет, однако, в результате обстрела поврежден экскаватор.

В Шебекинском городском округе зафиксированы минометные обстрелы. Так, по селу Новая Таволжанка выпущено четыре снаряда, по международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Шебекино» — шесть, по селу Муром и хутору Мухин — два и три соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что 3 декабря интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ резко изменилась — за сутки она снизилась с 80 до 6 прилетов.