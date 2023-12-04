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09:43, 4 декабря 2023Россия

В Белгородской области резко изменилась интенсивность обстрелов ВСУ

В Белгородской области число ударов по региону за сутки снизилось с 80 до 6

Фото: Alina Smutko / Reuters

3 декабря интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко изменилась — за сутки она снизилась со 80 до шести прилетов. Ежедневную сводку о нанесенных ударах по региону опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

В частности, ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов по населенному пункту Щетиовка в Белгородском районе. В Борисовском районе российского региона, в свою очередь, один минометный снаряд выпустили по окраине хутора Лозовая рудка. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

2 декабря в регионе зафиксировали 80 прилетов, также ВСУ совершили несколько атак дронами. Больше половины снарядов пришлось на населенный пункт Щетиновка в Белгородском районе.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Анастасия Шейкина
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