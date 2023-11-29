Собянин заявил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника

Собянин: летевший к Москве беспилотник сбит в городском округе Подольск

В Подольске Московской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника, который летел в сторону столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал градоначальник. Других подробностей случившегося он не привел.

В Минобороны подтвердили отражение атаки на столицу. Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории России беспилотником самолетного типа — он был сбит в Подольске в районе 07.30 по московскому времени.

В ночь на 26 ноября системы ПВО также отразили атаку нескольких беспилотников на Москву. БПЛА были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировали, уточнял Собянин. Тогда же, по информации Минобороны, средства ПВО всего сбили 11 дронов над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.