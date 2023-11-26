Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:32, 26 ноября 2023Россия

Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву

Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российскую столицу в ночь на воскресенье, 26 ноября.

На данный момент силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты беспилотники в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается.

В ночь на 19 ноября Собянин сообщил, что система ПВО сбила летевший к Москве беспилотник. Инцидент произошел в Богородском городском округе. Предварительно, разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет. Обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе близ подмосковного поселка Монино.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией России

      Собянин сообщил об уничтожении еще одного направлявшегося к Москве БПЛА

      Киев уличили в охоте за детьми с помощью дронов

      В Брянской области пресекли попытку атаки украинских беспилотников

      Сын Брэда Питта назвал актера засранцем мирового класса

      Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву

      В России разработали броню для военных «КамАЗов»

      Власти Литвы назвали причину будущего разгрома Украины в военном конфликте

      В сектор Газа прибыло рекордное число грузовиков с гуманитарной помощью

      Определены подмосковные города с самыми дешевыми таунхаусами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости