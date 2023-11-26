Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву

Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российскую столицу в ночь на воскресенье, 26 ноября.

На данный момент силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты беспилотники в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается.

В ночь на 19 ноября Собянин сообщил, что система ПВО сбила летевший к Москве беспилотник. Инцидент произошел в Богородском городском округе. Предварительно, разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет. Обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе близ подмосковного поселка Монино.