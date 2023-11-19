Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Подмосковье. Обломки дрона упали на Горьковское шоссе

Собянин: ПВО сбила летевший к Москве БПЛА в Богородском городском округе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила летевший к Москве беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что инцидент произошел в Богородском городском округе. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы.

В Минобороны России уточнили, что инцидент произошел в 01:00 мск 19 ноября. Дрон самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Из-за обломков упавшего дрона перекрыли Горьковское шоссе

Обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе близ подмосковного поселка Монино. По информации Telegram-канала Mash, обломок задел одну из машин.

Движение по автотрассе было оперативно перекрыто в обе стороны. В результате ЧП на шоссе образовалась автомобильная пробка, сейчас ограничения на проезд сняты.

Момент уничтожения украинского беспилотника над Богородским округом в Подмосковье попал на видео. На кадрах с системы видеонаблюдения видно, как в ночном небе появляется яркая вспышка. «Отрабатывает система ПВО», — говорится в пояснении к ролику.

ВСУ начали применять новые типы дронов

16 ноября ВСУ впервые применили испанские беспилотники при попытке атаковать объекты на территории России. Речь идет об испанском дроне типа Columba компании Spaitech. Аппарат нес около 1,2 килограмма взрывчатки С-4.

Также выяснилось, что ВСУ переделывают изначально разведывательные Columba в ударные на одесском «НПП Спайтек». На сайте указано несколько характеристик модифицированного дрона. БПЛА может работать максимум два часа, поднимаясь на высоту до 3 километров и преодолевая дистанцию до 120 километров. При этом аппарат способен развить скорость от 60 до 110 километров в час. Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил «Ленте.ру», что ВСУ рассчитывали на неспособность российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) увидеть испанский беспилотник из-за особенностей его характеристик. Данное предположение оказалось ошибочным, отметил он.

Говоря об использовании ВСУ дронов на передовой, следует отметить появление в небе агропромышленных БПЛА, прозванных российскими военными «Бабой-Ягой». Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов. По его словам, такие беспилотники стали наибольшей проблемой для участников спецоперации на многих участках фронта, особенно на херсонском направлении. Эти агродроны способны переносить сразу шесть 82-миллиметровых мин, каждая из которых весит более трех килограммов. Также специалист указал, что «Бабу-Ягу» очень сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы, а основным средством борьбы с ними является связка из пулемета и тепловизора.