Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:27, 19 ноября 2023Россия

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Подмосковье. Обломки дрона упали на Горьковское шоссе

Собянин: ПВО сбила летевший к Москве БПЛА в Богородском городском округе

Кадр: Telegram-канал Mash

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила летевший к Москве беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что инцидент произошел в Богородском городском округе. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы.

Материалы по теме:
Беспилотники стали грозным оружием на поле боя. Как в России готовят операторов дронов-убийц для участия в СВО?
Беспилотники стали грозным оружием на поле боя.Как в России готовят операторов дронов-убийц для участия в СВО?
8 сентября 2023
«Нашими конструкторами стали молодые самоучки» В зоне СВО применяют самодельные дроны. Кто их производит?
«Нашими конструкторами стали молодые самоучки»В зоне СВО применяют самодельные дроны. Кто их производит?
8 октября 2023

В Минобороны России уточнили, что инцидент произошел в 01:00 мск 19 ноября. Дрон самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Из-за обломков упавшего дрона перекрыли Горьковское шоссе

Обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе близ подмосковного поселка Монино. По информации Telegram-канала Mash, обломок задел одну из машин.

Движение по автотрассе было оперативно перекрыто в обе стороны. В результате ЧП на шоссе образовалась автомобильная пробка, сейчас ограничения на проезд сняты.

Момент уничтожения украинского беспилотника над Богородским округом в Подмосковье попал на видео. На кадрах с системы видеонаблюдения видно, как в ночном небе появляется яркая вспышка. «Отрабатывает система ПВО», — говорится в пояснении к ролику.

ВСУ начали применять новые типы дронов

16 ноября ВСУ впервые применили испанские беспилотники при попытке атаковать объекты на территории России. Речь идет об испанском дроне типа Columba компании Spaitech. Аппарат нес около 1,2 килограмма взрывчатки С-4.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

Также выяснилось, что ВСУ переделывают изначально разведывательные Columba в ударные на одесском «НПП Спайтек». На сайте указано несколько характеристик модифицированного дрона. БПЛА может работать максимум два часа, поднимаясь на высоту до 3 километров и преодолевая дистанцию до 120 километров. При этом аппарат способен развить скорость от 60 до 110 километров в час. Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил «Ленте.ру», что ВСУ рассчитывали на неспособность российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) увидеть испанский беспилотник из-за особенностей его характеристик. Данное предположение оказалось ошибочным, отметил он.

Говоря об использовании ВСУ дронов на передовой, следует отметить появление в небе агропромышленных БПЛА, прозванных российскими военными «Бабой-Ягой». Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов. По его словам, такие беспилотники стали наибольшей проблемой для участников спецоперации на многих участках фронта, особенно на херсонском направлении. Эти агродроны способны переносить сразу шесть 82-миллиметровых мин, каждая из которых весит более трех килограммов. Также специалист указал, что «Бабу-Ягу» очень сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы, а основным средством борьбы с ними является связка из пулемета и тепловизора.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Подмосковье. Обломки дрона упали на Горьковское шоссе

      ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

      Бывший советник Обамы пообещал Байдену проблемы на выборах

      Турция сочла наличие ядерного оружия у Израиля стратегической проблемой

      Украине поставили условие для вступления в ЕС

      Названы размеры вознаграждений «белых» хакеров за помощь Минцифры

      Поверившая мошенникам подмосковная пенсионерка пропала без вести

      Колумбия назвала варварством удары Израиля по Газе

      Байден рассказал о пользе конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

      Российские беспилотники обесточили свыше 400 украинских городов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости