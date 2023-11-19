Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео

Mash опубликовал момент уничтожения беспилотника в Подмосковье

Момент уничтожения украинского беспилотника над Богородским округом в Подмосковье попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

«Видно, как по цели в небе отрабатывает [система противовоздушной обороны] ПВО», — говорится в подписи к видео. По данным издания, осколки упали на Горьковское шоссе в районе Старой Купавны. В результате дорога была перекрыта, образовались пробки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет.

Как уточнило Минобороны РФ, БПЛА самолетного типа был уничтожен рядом с Москвой 19 ноября в 01:00 по московскому времени.