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01:31, 19 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника рядом с Москвой

Минобороны: ПВО уничтожили украинский беспилотник рядом с Москвой

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Богородского городского округа Московской области.

БПЛА был уничтожен рядом с Москвой 19 ноября в 01:00 мск.

Об отражении атаки на столицу сообщил и мэр Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших в результате падения обломков беспилотника нет.

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