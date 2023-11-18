Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника рядом с Москвой

Минобороны: ПВО уничтожили украинский беспилотник рядом с Москвой

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Богородского городского округа Московской области.

БПЛА был уничтожен рядом с Москвой 19 ноября в 01:00 мск.

Об отражении атаки на столицу сообщил и мэр Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших в результате падения обломков беспилотника нет.